Francisco Franco debate ‘Direitos Humanos’ ao Café-Europa

‘De que falamos quando dizemos ‘Direitos Humanos’ no actual contexto internacional’ é o tema do debate que o Café-Europa da Escola Secundária de Francisco Franco (ESFF) promove amanhã, a partir das 11h45, no sótão da biblioteca da Escola.

A iniciativa, organizada pelo Clube Europeu da ESFF em parceria como Clube de História, será dinamizada pela por Isabel Valente, coordenadora do Grupo de Investigação Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização da Universidade de Coimbra.

Na sexta-feira, dia 15 de Fevereiro, a partir das 19h15 horas, na Sala de Sessões, ainda com a presença de Isabel Valente, decorre o ‘Fim de Tarde’, uma iniciativa que irá abordar a ‘União Europeia e Direitos Fundamentais’.