Foto captada no Funchal é uma das finalistas de concurso mundial assinado pela Sony

Uma foto tirada no Funchal, ilha da Madeira, que mostra pombos a descansar em cima de fios eléctricos, está entre as 128 imagens finalistas de um dos maiores concursos internacionais, assinado pela Sony.

A informação é avançada pelo Observador que mostra pelo menos 30 fotografias da categoria ‘Aberta’ do concurso reveladas pela World Photography Organisation.

Das 326 mil fotos oriundas de 195 países, 128 acabaram por ser seleccionadas para a final do concurso que revelará os vencedores no dia 26 de Fevereiro e receberão cinco mil dólares como prémio.

O Sony World Photography Awards é um dos maiores e mais prestigiados concursos mundiais de fotografia e, de acordo com a organização, a principal missão é “celebrar e promover anualmente as melhores fotografias contemporâneas do ano passado, numa grande variedade de géneros fotográficos”, revela o Observador.

A categoria ‘Aberta’ é apenas uma das quatro que compõem o concurso, sendo complementado com o concurso nacional, a categoria profissional e outra reservada apenas a estudantes.

Caberá à Sony escolher também o ‘Fotógrafo do Ano’, o mais alto galardão do concurso.