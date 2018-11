Forte ondulação impossibilita a realização do encerramento do congresso de emergência pré-hospitalar no Porto Santo

Decorre, na Quinta do Lorde, no Caniçal, o encerramento do Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar 2018, que inicialmente estava previsto decorrer no Porto Santo.

O cancelamento da viagem das 8 horas do navio Lobo Marinho, devido às condições adversas no mar, nomeadamente, a forte ondulação marítima com ondas que poderão atingir entre 5 a 11 metros de altura, levou a que houvesse necessidade de alterar o local da realização do congresso.

Numa decisão de última hora, a Quinta do Lorde foi a solução encontrada.