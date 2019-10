“Foi uma decisão do presidente do Governo e vamos respeitá-la”, diz o reconduzido secretário da Saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que chegou acompanhado do bispo do Funchal, D. Nuno Brás, não quis comentar a sua recondução no Governo Regional.

Disse apenas “foi uma decisão do presidente do Governo e vamos respeitá-la”. Apesar da nossa insistência acrescentou apenas “vamos continuar o nosso trabalho”.

O governante marca presença nas comemorações do dia mundial da saúde mental 2019, que decorre, hoje e amanhã, na Casa de Saúde S. João de Deus, com as suas nonas Jornadas de Saúde Mental e Psiquiatria