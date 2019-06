Final do Campeonato Regional de Matemática – AgenteX realiza-se amanhã em Santana

A final da 13.ª edição Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática – AgenteX realiza-se amanhã, 7 de Junho, na Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana.

Segundo os coordenadores Pedro Damião e Gonçalo Amorim, esta edição contou com cerca de 1000 alunos participantes, de todas as escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da Madeira e do Porto Santo, tendo sido apurados os 119 melhores alunos de 25 escolas madeirenses que participaram na edição deste ano.

Durante a manhã, os alunos realizam a prova escrita composta por seis problemas de matemática. à tarde, enquanto os finalistas e professores acompanhantes visitam o Parque Temático da Madeira, uma equipa de professores de Matemática corrige as provas, a tempo da sessão de encerramento e entrega de prémios que se realiza às 15 horas.

Os grandes vencedores recebem um cheque no valor de 250 euros, oferta do Banco Santander. Já os 2.ºs classificados recebem bilhetes para observar a vida marítima, oferta da VMT Madeira. Por fim, os 3.ºs classificados recebem viagens para o Porto Santo, oferta da Porto Santo Line, e todos os finalistas recebem ainda uma entrada no Aquaparque de Santa Cruz e uma t-shirt alusiva à iniciativa.

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios contará com a presença do Secretário Regional de Educação e do Presidente da Câmara Municipal de Santana, bem como dos representantes das entidades que apoiam o projecto.