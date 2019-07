Fim-de-semana na Madeira entre as nuvens e o sol

O fim-de-semana na Madeira arranca ‘cinzento’ em toda a ilha da Madeira com períodos de céu muito nublado em toda a ilha. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o clima deste sábado, 20 de Julho, oscilará entre as nuvens e o sol.

De resto, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando

moderado a forte (30 a 40 km/h), com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Para a região do Funchal, perspectiva-se igual cenário com períodos de céu muito nublado, registando-se algumas abertas e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Haverá ainda uma pequena subida de temperatura.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste inferiores a 1 metros.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC