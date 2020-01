Filipe Lobo d’Avila apresenta Moção de Estratégia Global “Juntos pelo Futuro”

O candidato à presidência do CDS, Filipe Lobo d’Avila, esteve hoje reunido com militantes do partido na Sede Regional do CDS para apresentar a Moção de Estratégia Global “Juntos pelo Futuro” que irá levar ao XVIII Congresso Nacional, que se realizará nos dias 25 e 26 de janeiro em Aveiro.

Nas palavras do candidato, “o CDS precisa de mudar de vida, sabendo identificar os erros cometidos no passado, mas sobretudo sabendo definir a mensagem e o posicionamento do CDS. A mensagem terá de ser uma mensagem clara e perceptível para as pessoas que gostam do CDS de forma a que voltem a votar no partido”.

“Este é o momento de recuperar a credibilidade do CDS e todos são necessários para reerguer o partido”, acrescenta.

Quanto às autonomias, Filipe Lobo d’Avila reconhece, na sua moção, “de uma forma clara, a vantagem das autonomias, os avanços que as autonomias permitiram ao longo das ultimas décadas, havendo ainda um longo caminho a trilhar, nomeadamente o conflito de competências entre as Assembleias Legislativas e a Assembleia da República, realçando a necessidade de ser assegurado o principio de continuidade territorial e a revisão constitucional para que Portugal seja entendido como um país que é uno, reconhecendo as circunstâncias especificas das nossas regiões”.