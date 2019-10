Feira é “oportunidade” para jovens empreendedores

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, visitou, esta sexta-feira (25 de Outubro), a Cidade do Empreendedor, que decorre no Madeira Tecnopolo. Na ocasião, o governante destacou a oportunidade que este evento representa para os jovens empreendedores regionais.

“Esta feira dá oportunidade a um conjunto de instituições, de entidades mas, acima de tudo, de jovens empreendedores para puderem apresentar [os seus projectos], estar em exposição e criar as suas redes de contacto para que os seus negócios possam fluir e ser profícuos”, afirmou Jorge Carvalho.

“É possível também enquanto jovens desenvolver os seus projectos”, vincou, acrescentando que neste sentido o Governo Regional está a “criar condições para que as novas gerações possam desenvolver os seus talentos, as suas ideias, os seus projectos e, acima de tudo, criarmos uma sociedade virada para a inovação e não esquecendo que na base da inovação está sempre o risco”.

Jorge Carvalho elogiou ainda a organização do evento e salientou que “provavelmente um milhar ou mais” de jovens alunos passarão por esta feira nos próximos dias tendo a oportunidade de contactar com o mundo dos negócios e do empreendedorismo.

O Madeira Tecnopolo recebe até ao próximo dia 27, a sexta edição da Cidade do Empreendedor, evento organizado pela Associação de Jovens Empreendedores Madeirenses (AJEM), em parceria com a Start Up Madeira. A feira é composta por 115 stands e reúne 120 instituições.