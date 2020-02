“Faz muita falta à nossa sociedade pessoas cultas e inteligentes”, diz Miguel Albuquerque

A frase não surge por acaso e foi a pensar em Ana Margarida Falcão que Miguel Albuquerque a proferiu. O presidente do Governo Regional da Madeira assumiu que sente “muitas saudades” da escritora, esta tarde, por ocasião da apresentação da obra, em homenagem à madeirense, intitulada ‘Olhares, Silêncios e Imagens’.

“Este livro evoca uma das figuras incontornáveis da cultura madeirense, nos últimos anos do século XX e no início do século XXI. Conheci pessoalmente e durante muitos anos a Margarida Falcão. A cidade do Funchal, a Região e a cultura da Madeira tem uma dívida de gratidão para com a Margarida Falcão. Era uma mulher belíssima e basta olhar para a capa desta livro. Era uma mulher culta. Era uma mulher afável. Era uma mulher inteligente. Era uma mulher que não era pretensiosa. Era uma mulher que estava sempre disponível para colaborar na promoção da cultura e na promoção da literatura”, elogiou o chefe do executivo madeirense, prosseguindo nos elogios.

“Durante muitos anos foi uma colaboradora imprescindível na colaboração dos eventos ligados à Feira do Livro do Funchal. Estava sempre presente, organizava os colóquios e colaborava connosco. Declarava poesia de uma forma exímia. Lembro-me muito bem daquelas noites fantásticas - não sei se ainda existem -, no Teatro Municipal [Noite dos Poetas]. Lembro-me da colaboração que ela durante muitos anos desenvolveu na RTP-Madeira, na promoção da nossa cultura. Era uma mulher fantástica e tenho muitas saudades dela. Faz muita falta à nossa sociedade pessoas cultas, inteligentes e que tenham uma perspectiva da vida onde a cultura é central”, reflectiu Miguel Albuquerque, acrescentando que este livro, lançado em jeito de homenagem “a uma mulher de cultura e da cultura da Madeira” não é suficiente, pelo que o Governo Regional “tem de pensar” noutra forma de homenagear a vida e a obra de Margarida Falcão.

O livro foi coordenado por Ana Isabel Moniz, Isabel Santa Clara e Maria Teresa Nascimento.