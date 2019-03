Falta declaração da fiscalização para arranque das obras do Centro de Saúde

Afinal a empreitada do Centro de Saúde da Calheta não carecia de Visto de Prévio do Tribunal de Contas como chegou a ser inicialmente pensado pela direcção da Misericórdia da Calheta, de resto, motivo dado há cerca de 15 dias para que não arrancasse a empreitada, mas de meras formalidades processuais, confirmou hoje o secretário regional do Equipamento e Infra-Estruturas. Aliás, o presidente da Câmara Municipal garantiu que faltará uma “declaração da fiscalização” para ser emitido o licenciamento da obra, o que segundo o edil estará por dias.

Foi à margem da visita ao Centro de Saúde do Arco da Calheta que tanto o governante como o autarca explicaram os motivos do atraso das obras sendo que, sublinharam, tanto o Governo Regional como o município são “alheios” a este impasse do arranque da empreitada que vai requalificar todo o actual prédio.

Nesta visita à zona Oeste, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, também esteve presente na apresentação do projecto da unidade do Arco da Calheta, frisou que a expectativa que o governo tinha, confirmou-se, ou seja que não havia necessidade de esperar pelo Visto Prévio por ser um detalhe não obrigatório nas peças processuais. Seja como for, tanto os governantes como o autarca afirmaram perceber as cautelas dos responsáveis da Misericórdia calhetense.