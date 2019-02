Falhada venda de moradia da Assembleia República no Funchal

Ainda não foi desta que a Assembleia da República consegue vender a quintinha de que é proprietária no Caminho da Quinta do Leme, em Santo António. A segunda hasta pública para alienação do imóvel terminou anteontem sem que fossem apresentadas propostas para a aquisição, cujo valor base pedido era de 400 mil euros.

A venda do imóvel, com 334 metros quadrados de área de habitação e 667 metros quadrados de área exterior, tornou-se uma dor de cabeça para os responsáveis da Assembleia da República. Foi adquirido em 1999 para receber o gabinete do Provedor de Justiça na Madeira. Em 2011 este serviço foi transferido para as instalações do Palácio de S. Lourenço e desde então que o parlamento pretende livrar-se deste investimento mas sem sucesso até ao momento. Esta foi a segunda hasta pública. Há seis anos, o parlamento pedia 600 mil euros.

Ao DN Lisboa, a Secretaria-Geral da Assembleia da República referiu ontem que mantém a intenção de alienar a moradia do Funchal e que está a estudar uma eventual venda direta (“nunca por preço inferior ao valor-base de licitação”) ou colocação à venda em empresas de mediação imobiliária.