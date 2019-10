Exército abre processo ao Comando da Zona Militar da Madeira

O porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas confirma a nomeação de um tenente-general para averiguar, com “carácter de urgência”, a prática adoptada pela Zona Militar da Madeira nos torneios de golfe, onde civis são convidados a disparar salvas. O tema é a manchete da edição do DIÁRIO desta quinta-feira, para ler na página 8.

A imagem de capa desta edição mostra a zona onde uma derrocada tirou a vida a um maquinista, durante uma operação de limpeza de escarpas. O trabalhador de 41 anos ficou soterrado e o acidente já está a ser investigado. É a segunda ocorrência do género registada este ano na Região. Uma história dura, para ler na página 11.

Na página 10, o assunto passa-se em Santa Cruz. Dezenas de feirantes manifestaram-se em frente à Câmara Municipal em protesto contra o encerramento da feira do Santo da Serra. Os ânimos exaltaram-se e um agente da PSP acabou ferido. A manifestação foi organizada pela CDU.

Sobre as contas da Região, Pedro Calado empurra o Orçamento da Região para Fevereiro. O vice-presidente do Governo Regional explica que tem de aguardar pela proposta do Orçamento do Estado. Tema para ler na página 5.

Em destaque na primeira página do DIÁRIO e para ler na 4, o imposto sobre imóveis que o Funchal mantém na taxa mais baixa. Antes, na página 2, os temas são a nova direcção regional para a pecuária e veterinária e o ex-chefe de gabinete que assume direcção dos matadouros.

