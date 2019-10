Esta terça-feira, 15 de Outubro, em 5 números

700 mil fotocópias

Antes de sair, o Conselho de Administração do SESARAM assinou um contrato para aluguer de equipamentos de fotocópias e impressão que vai vigorar para os próximos quatro anos. Por este serviço, o SESARAM vai pagar 352 mil euros (IVA já incluído), um valor calculado para a produção de quase 700 mil fotocópias

Mais 2 secretários

O XIII novo Governo Regional tomou posse esta terça-feira. Nesta legislatura, há mais duas secretarias regionais em comparação com a anterior, com um total de 11 secretários.

24 votos

José Manuel Rodrigues foi eleito presidente do parlamento madeirense com 24 votos a favor, 4 contra e 19 votos em branco, dos 47 de compõem o parlamento madeirense. Há quatro anos Tranquada Gomes obteve 39 a favor, 5 contra e 3 brancos.

Mais 19 votos a favor

José Prada e Rubina Leal foram eleitos vice-presidentes do parlamento regional com 43 a favor, nenhum contra e 4 em branco. Obtiveram 19 votos a favor do que o presidente.

42 votos a favor

Victor Freitas, candidato do PS à vice-presidência da ALM, também foi eleito com mais votos do que o presidente da ALM. Obteve 42 votos a favor, 1 contra e 4 em branco.