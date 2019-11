Esta segunda-feira, dia 11 de Novembro, em números

47

Os 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira começam hoje a discutir o programa do XIII Governo Regional, o primeiro de coligação (PSD/CDS-PP) no arquipélago, num debate que vai durar três dias.

5,1 mil milhões

No final do ano, a dívida da Região vai estar em 5,1 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 24% em relação a 2012. A garantia foi deixada pelo vice-presidente do Governo Regional no debate do Programa de Governo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

22T

O vice-presidente garante que, este ano, que o Porto Santo vai exportar 22 toneladas de biomassa seca. O primeiro lote, de 11 toneladas, foi em Junho e o segundo será este mês.

220M

Pedro Calado encerrou o debate das áreas que tutela com um resumo do que considera serem as “mentiras de Lisboa” que totalizam o “roubo” de 220 milhões de euros aos madeirenses.

10M

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, garantiu durante o debate do Programa de Governo, na Assembleia Legislativa da Madeira, o reforço dos apoios às empresas e anunciou o reforço da Linha de Crédito INVEST RAM em mais de 10 milhões de euros, já em Janeiro.

700

A Região tem cerca de 500 professores destacados ou noutras funções, como é o caso dos professores que são deputados ou governantes e há cerca de 200 de baixa. Ao todo, serão 700 professores do quadro que têm de ser substituídos. Este ano, segundo o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, foram contratados 300 professores.

923

Entre Janeiro e Outubro de 2019 nasceram 923 empresas na Madeira, mais 10 do que no mesmo período do ano passado, o que dá um aumento de 1%. A informação foi divulgada, hoje, pela Informa D&B.

45

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes, entregaram, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os certificados de conclusão a 45 alunos dos cursos EFA – Educação e Alfabetização de Adultos, do ano lectivo 2018/2019.