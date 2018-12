Esta quarta-feira visite a exposição fotográfica ‘Tempo Para Viver’

Exposição itinerante ‘Tempo Para Viver’ chega ao SESARAM

O Hospital Dr. Nélio Mendonça é palco da exposição fotográfica digital ‘Tempo Para Viver’. A iniciativa partilha os rostos de mulheres com cancro da mama metastizado e visa sensibilizar a população para a importância do tempo, transmitindo, em simultâneo, uma mensagem de esperança a todas as pessoas que vivem a experiência do cancro da mama.

Paralelamente à exposição fotográfica digital, foi instalado no hall de entrada do Hospital (junto aos elevadores de acesso aos pisos) um estúdio fotográfico, que convida toda a população a ‘dar a cara’ pela iniciativa.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, estará presente nesta iniciativa pelas 12h30.

Visita da Bastonária à Madeira

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, reúne-se com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 10h30, na Quinta Vigia.

Apresentação da Noite do Mercado

Esta quarta-feira, pelas 12h, há no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal a conferência de imprensa de apresentação da Noite do Mercado 2018. O presidente Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Visita orientada no Museu de Arte Sacra

Em plena quadra do Natal decorrerá no Museu de Arte Sacra do Funchal uma visita orientada, pelas 13 horas, especialmente dirigida ao público local.

Entre a exposição temporária ‘ÍCONE: Beleza e Mistério’ e a exposição permanente do MASF será dado enfoque às representações iconográficas relacionadas com o Natal.

A inscrição tem um custo de 2 euros e poderá ser feita na recepção do Museu.

Visita-oficina: O Natal no Museu

Para os mais novos, aproveitando o período de férias de natal, o Museu de Arte Sacra do Funchal preparou uma visita-oficina que decorrerá entre as 14h30 e as 16h30.

À descoberta das histórias do Natal, a partir das obras patentes na colecção permanente do Museu, os participantes serão desafiados, no fim, a construir um divertido ‘presépio caixa’, inspirado na colecção do Museu.

A actividade é dirigida a crianças entre os 6 e os 10 anos e tem uma lotação de 12 inscrições.

As inscrições têm um custo de 5 euros e podem ser feitas na recepção do Museu.

Encontro de Natal do XIS Group

O XIS Group, grupo empresarial madeirense especializado em tecnologia, promove, esta quarta-feira, um encontro de Natal com os seus parceiros.

O evento terá lugar pelas 16h45, na Blandy´s Madeira Wine Lodge, e, apesar de ter como propósito principal um brinde de ‘família’ à quadra natalícia, constituirá uma oportunidade para o CEO do grupo, Luís Duarte Silva, abordar, de forma breve, o tema da facturação electrónica, um modelo que será obrigatório já a partir do início de 2019, e cuja implementação o XIS Group pode assegurar.

Neste encontro, a equipa da empresa vai mostrar como pode ajudar os seus clientes e parceiros na adaptação a esta nova realidade.

Contratos Programa com as Corporações de Bombeiros Municipais

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura de Contratos Programa com as Corporações de Bombeiros Municipais (Machico; Santa Cruz e Funchal), pelas 11h30, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Redacção Final do Decreto que ‘Regulamenta a presença electrónica do Governo Regional da Madeira’.

Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, pelas 15h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

Redacção Final do Decreto que ‘Define os termos e a forma como se processa a recuperação do tempo de serviço prestado em funções docentes’.

Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, pelas 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Redacção final do Decreto, intitulado ‘APOIAR+’;

2. Análise e emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que “Aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil’;

3. Análise e emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que ‘Cria as carreiras especiais de sapador bombeiro e de oficial sapador bombeiro da administração central, regional e local, e estabelece o respectivo regime jurídico’;

4. Análise e emissão de parecer por solicitação da Assembleia da República relativo ao Projecto de ‘Lei de Bases da Política de Saúde’;

5. Análise e emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto Regulamentar que “Define e regulamenta a actualização extraordinária das pensões em 2019’;

6. Análise e emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que ‘Cria o complemento extraordinário para pensões de mínimos’:

7. Análise e emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que ‘Cria o novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de velhice’;

8. Análise e emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que ‘Estabelece as regras para a verificação da situação de insuficiência económica a ter em conta na atribuição e manutenção dos apoios sociais ou subsídios sujeitos a condições de recursos’.