Esta quarta-feira há ciência no Mercado dos Lavradores

Ciência no Mercado dos Lavradores

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visita, pelas 19 horas, no Mercado dos Lavradores, o evento ‘Ciência no Mercado 2018’.

À semelhança das edições anteriores, este evento surge integrado na Semana da Ciência e Tecnologia e pretende ser uma mostra da C&T que se faz na Região, aberta ao público em geral para que todos possam observar, interagir e participar.

Desta forma, os participantes vão mostrar os seus projectos científicos e tecnológicos ao público em geral, num ambiente dinâmico e de interacção.

Torneio de futebol de rua

Apresentação do ‘Torneio de Futebol Interbairros’, pelas 11 horas, no campo polivalente da Nazaré.

O Torneio de Futebol de Rua, decorrerá no dia 23 de Novembro (sexta-feira), inserido no projecto ‘Viver com Saúde’ e terá como padrinho, Mariano Abreu, guarda-redes madeirense da Selecção Portuguesa de Futebol de Rua, que participou na semana passada no Campeonato Mundial que decorreu no México, tendo sido nomeado o melhor guarda-redes da competição.

Este evento de cariz informal pretende promover a inclusão social de crianças e jovens visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social e contará com a participação dos residentes de diversos Conjuntos Habitacionais sob a gestão da Investimentos Habitacionais da Madeira.

‘#aminhavoznaUE’

O Instituto para a Qualificação (IQ, IP-RAM), através do Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM), participa no concurso escolar ‘#aminhavoznaUE’, promovido pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira). O concurso visa informar e capacitar os jovens, promovendo o debate e a partilha de ideias, com vista à participação nas eleições europeias de 26 de Maio de 2019.

A primeira fase deste concurso decorre no auditório da sede do instituto, pelas 11 horas, através de uma sessão de sensibilização “A importância da participação nas Eleições Europeias”, com a presença de Marco Teles, Coordenador do CIED Madeira, e de Sérgio Marques, deputado ao Parlamento Europeu entre 1999 e 2009.

Projecto ‘Um dia Pela Vida’

Apresentação do projecto ‘Um Dia Pela Vida’, pelas 18 horas, no salão nobre da Câmara Municipal de Porto Moniz.

‘Um Dia Pela Vida’ é uma iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito do programa internacional da ‘American Cancer Society - Relay for Life’. O projecto tem como objectivos, informar, educar e angariar fundos para os programas de prevenção, sensibilização e rastreio da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Durante este período, mediante a inscrição no projecto, os voluntários dedicam-se à angariação de fundos para apoio à liga, participando igualmente em acções de Educação para a saúde e para a prevenção do cancro.

Inauguração no Campanário

Inauguração do Caminho Agrícola do Pedregal, no Campanário, pelas 17 horas, que conta a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Abertura do projecto ‘IncluEuropa’

Cerimónia de abertura da 3.ª edição do projecto ‘IncluEuropa’, pelas 14h30, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira.

O evento contará com a presença e as intervenções da eurodeputada Liliana Rodrigues e do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

A cerimónia assinala também o arranque da 1.ª fase do concurso ‘Olimpíadas da Europa’. Em competição estarão cerca de 300 alunos de 17 estabelecimentos de ensino da Região.

Reunião da CMF

Sessão ordinária da Câmara Municipal do Funchal (CMF), pelas 14h30.

Miguel Albuquerque visita empresa na Calheta

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, a nova loja da empresa Palma Real, na Calheta, que se dedica à construção e manutenção de jardins em toda a Região.

Trata-se de uma empresa apoiada pelo Instituto de Emprego da Madeira, através do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

A empresa foi criada em 2010, iniciativa de um jovem casal, desempregados de longa duração e oriundos da Venezuela. Inicialmente oferecia três postos de trabalho, mas, com o aumento do volume de trabalho e com uma carteira de clientes que hoje já ultrapassa a centena, houve necessidade de contratação de mais funcionários, tendo nos seus primeiros cinco anos duplicado o número de efectivos e, actualmente, com a sua nova loja, triplicado os seus recursos humanos.

Susana Prada visita o Montado do Pereiro

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita, pelas 12 horas, a intervenção de limpeza e reflorestação de 55 hectares do Montado do Pereiro.

Uma área florestal de lazer sob gestão pública nas serras do Poiso, situada a uma cota de cerca de 1.200 metros, tradicionalmente utilizada pela população para convívios familiares e de amigos, e também por turistas.

O objectivo da intervenção visa a redução da carga combustível e do risco de incêndio para garantir a segurança de quem frequenta o local e das populações limítrofes, assim como a manutenção e adensamento do parque florestal existente, de forma a valorizar a área e torná-la mais aprazível ao visitante.

Bombeiros voluntários da Calheta

Cerimónia de imposição de divisas aos bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta, pelas 17 horas, nas instalações da corporação local. Participação do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

‘Partilha de Boas Práticas’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na sessão de ‘Partilha de Boas Práticas’ dirigida às escolas do 1.º Ciclo, que terá lugar pelas 9h30 no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Concerto semanal da OBM

Concerto semanal da Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM), pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

A abertura das portas ocorre a partir das 20 horas, e o bilhete tem um custo unitário de 20 euros.