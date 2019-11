Especialistas debatem o Envelhecimento na Reitoria da Universidade da Madeira

O VIII Colóquio ‘Olhares sobre o Envelhecimento’ tem início amanhã, quinta-feira, com a sessão de abertura a decorrer no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), às 9h15, onde vão estar presentes o Vice-Reitor da UMa, Sílvio Fernandes, a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, e o coordenador do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), Joaquim Pinheiro.

Este colóquio, organizado pelo CDA, por meio do Programa Universitário para Seniores, ao qual se associaram a APpeas - Associação Portuguesa de Promoção do Envelhecimento Activo e Saudável e a RUTIS – Redes de Universidades Seniores, é um espaço de debate e reflexão sobre a temática do Envelhecimento.

O programa do colóquio - que pode consultar em anexo - contempla nos dois dias, 28 e 29 de Novembro, mais de 20 comunicações e oito debates. “O envelhecimento activo e as universidades seniores”, por Luís Jacob, Presidente da RUTIS; “Segurança Social-Resposta e Protecção Social no âmbito da Pessoa Idosa”, por Graça Freira, do Instituto de Segurança Social da Madeira; “Reabilitação cognitiva no AVC”, por Joana Câmara, do Madeira Interactive Technologies Institute; ou “A avaliação do risco nutricional em idosos institucionalizados”, por Bruno Sousa, do Serviço de Saúde da RAM, são apenas alguns dos temas que serão abordados ao longo do evento.