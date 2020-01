Especialista da ONU vem falar de alterações climáticas no Parlamento

A cientista Joana Portugal Pereira, que coordena um dos grupos de trabalho do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, é a conferencista convidada pela Assembleia Legislativa da Madeira para uma palestra sobre o tema “Alterações Climáticas”, no próximo dia 6 de janeiro, pelas 18h30, no Salão Nobre.

A conferência promovida pela Presidência do parlamento madeirense é a primeira de um ciclo de conferências intitulado “Parlamento com Causas” e que se vai realizar ao longo do ano sobre os grandes temas da atualidade transversais a toda a sociedade e sensibilidades políticas. “Parlamento com Causas” pretende consciencializar, debater e apontar soluções para as questões mais prementes da sociedade.

Joana Portugal Pereira colaborou no mais recente estudo sobre “Alterações Climáticas e Solo”, um documento que sustenta que uma “melhor gestão dos solos pode contribuir para travar as alterações climáticas”. Os autores desta investigação, no qual se inclui a conferencista que vai passar pela Assembleia Legislativa da Madeira, estabeleceram, pela primeira vez, uma relação direta entre as alterações climáticas e a degradação global dos solos.

Devido ao aquecimento global os especialistas alertam para um aumento das secas em regiões como o Mediterrâneo ou o sul de África. Mudanças no clima que também devem atingir a Madeira. Em zonas de florestas, por exemplo, as mudanças climáticas podem incluir um maior risco de incêndio e até mesmo de pragas.

A luta contra o fenómeno da desertificação, a promoção de políticas de melhor uso dos solos agrícolas e florestais, a redução de as emissões de gases de estufa são alguns dos temas a abordar por Joana Portugal Pereira, cientista do Grupo de Trabalho III sobre Mitigação de Alterações Climáticas do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), baseado no Centre of Environmental Policy no Imperial College London.

A investigadora tem-se debruçado sobre a modelação de sistemas energéticos e avaliação ambiental de inovações de baixo carbono para o desenvolvimento de políticas de mitigação de alterações climáticas e de promoção de eficiência energética. Tem vindo, também, a desenvolver ferramentas de modelagem ambiental para avaliar co-benefícios económicos e ambientais de portfólios de energia de baixo carbono, pode ler-se no seu vasto currículo académico. Enquanto especialista em alterações climáticas, atuou como consultora em diversos projetos internacionais na região da Ásia-Pacífico e América Latina e Caribe que resultaram em estratégias das metas nacionais (NDC’s) do Acordo de Paris.