Escuteiros celebram sábado 90 anos

Os 90 anos do Corpo Nacional de Escutas (CNE) na Madeira é assinalado sábado pela Junta Regional da Madeira com uma missa, uma cerimónia protocolar e uma festa. O programa decorre ao longo do dia e conta com a presença do chefe nacional do CNE, Ivo Faria.

Logo pelas 8h45 está prevista uma missa na Igreja do Colégio, presidida pelo bispo D. António Carrilho. Segue-se às 11 horas a cerimónia protocolar na Praça do Povo e a partir das 14h30 a Festa Escutista promovida pela Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português no Colégio de Santa Teresinha. Nela vão participar grupos musicais formados por ex e actuais escuteiros.