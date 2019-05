Escola Horácio Bento de Gouveia associa-se ao Ano Internacional da Tabela Periódica

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia associou-se à resolução das Nações Unidas e da UNESCO que fez do ano 2019, o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, tendo colocado uma Tabela Periódica numa das suas paredes exteriores da escola.

Com sete metros de comprimento e cerca de 5 metros de largura, ninguém fica indiferente a uma das mais importantes ferramentas da história da Ciência.

A grandiosidade, a disposição, as cores e os elementos químicos que todos conhecem fazem daquele espaço uma paragem obrigatória para os que ali circulam dentro e fora do recinto escolar.

Assim, e no âmbito da celebração dos 40 anos deste estabelecimento de ensino, o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos será assinalado também com uma conferência proferida pelo Prof. José de Sousa Câmara, investigador sénior do Centro de Química da Madeira, no próximo dia 4 de Junho pelas 10h30.

Nesta conferência intitulada ‘Os Elementos Químicos nossos amigos’, os alunos terão oportunidade de compreender a importância dos elementos químicos, representados por símbolos químicos, e a forma como estão presentes no quotidiano diário.