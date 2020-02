Escola Gonçalves Zarco participou em projecto Erasmus+ na Itália

No âmbito do programa Erasmus+, a Escola Básica e Secundaria Gonçalves Zarco, no Funchal, participou no projecto ‘LORESU’ - Lets study local and regional subjects at school - através de dois professores e três alunos que se deslocaram-se a Itália, mais precisamente a La Spezia, na Ligúria, onde discutiram o ensino dos conteúdos locais e regionais nas escolas, com parceiros da Croácia, Polónia, Espanha e de Itália.

Para consolidar a temática escolhida, os participantes visitaram locais de relevo patrimonial, cultural, científico e gastronómico, como por exemplo Cinque Terre, Porto Venere, Pisa, o conservatório de música local, a Escola de Hotelaria e Turismo, museus, entre outros.

Os alunos madeirenses tiveram a oportunidade de reforçar a cidadania europeia, o respeito pelas diferenças e diversidade cultural e linguística, ao mesmo tempo que promoveram o arquipélago da Madeira, através das intervenções em seminários e da oferta de recursos promocionais da RAM à Comunidade Educativa, às entidades locais e regionais e às famílias de acolhimento.

Recorde-se que a escola dos ‘Barreiros’ participa activamente, neste momento, em seis projectos, com cerca de 16 países envolvidos, com claras vantagens a nível pedagógico e de enriquecimento cultural sem esquecer a promoção da cidadania europeia e os benefícios para a promoção da Madeira além-fronteiras.