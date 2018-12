Escola Gonçalves Zarco e UMAR promovem projecto ART´THEMIS para a prevenção da violência e igualdade de género

A Escola Gonçalves Zarco e a UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, assinam um protocolo com o objectivo de desenvolverem na escola um projecto para a prevenção da violência e igualdade de género. A iniciativa ocorrerá amanhã, dia 4 de Dezembro, terça-feira, pelas 10 horas, na sala de sessões, daquela instituição de ensino funchalense.

O designado ‘ART’THEMIS+ Jovens Protagonistas na Prevenção da Violência e na Igualdade de Género’ é um projecto que a UMAR está a realizar em parceria e com a subvenção da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).

O protocolo entre as duas entidades pressupõe que a escola pode assumir-se, pela sua missão, como “um local privilegiado para a aprendizagem e implementação de uma cultura de paz, contribuindo para a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres”.

Uma acção educativa precoce, com base num programa de prevenção primária, prevê resultados práticos na mudança de valores, comportamentos e atitudes, que visem reduzir, ou mesmo erradicar, a violência de género e trabalhar a igualdade.

Os principais objectivos são “sensibilizar, consciencializar e trabalhar com os alunos as temáticas referentes à igualdade e violência de género, promoção dos direitos humanos e padrões de violência nas redes sociais, individuais e grupais”.

As sessões serão dinamizadas pelas técnicas e colaboradoras da UMAR, em regime de voluntariado, com o apoio dos professores das turmas envolvidas, conselho executivo e responsável pelo projecto Carta da Convivialidade da escola.

Concretamente, o projecto pretende: consciencializar e conscientizar as crianças e as/os jovens das múltiplas relações de poder e de violência no seio das relações interpessoais; identificar assuntos e comportamentos agressivos e provar que estes são ineficazes no desenvolvimento de uma relação saudável; mudar comportamentos no sentido em que as crianças e jovens encontrem estratégias e competências para interagir de forma mais assertiva sem recorrer à violência; articular a problemática da violência nas suas múltiplas dimensões e variantes com as questões da realização da igualdade e dos direitos e com o reconhecimento da heterogeneidade social em todas as esferas da vida.