‘Cidadania Global’ – de dentro para fora e de fora para dentro é o tema do Ciclo de Cinema EFA que se inicia na próxima sexta-feira, 20 de Fevereiro, pelas 19 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito da actividade integradora daqueles cursos de Educação e Formação de Adultos’

O ciclo abre com a exibição do filme “The Hate you Give’ sobre a temática do Racismo cuja dinamização está a cargo dos alunos do curso de Técnico de Instalações Eléctricas e do curso de Técnico de Informática de Sistemas.

Após a exibição do filme, pelas 21h30, realiza-se um debate que conta com a presença do jornalista da TSF, Nicolas Fernandez, do jornalista do Diário de Notícias da Madeira, Francisco Cardoso e de uma estudante universitária angolana.

Além do debate sobre o Racismo, o Ciclo de Cinema vai abordar ainda as temáticas dos Refugiados, Ambiente e Sustentabilidade; Saúde e Educação para Todos.