Escola de Machico discute métodos participativos e activos de Cultura e História no Chipre

Três professoras da Escola Básica e Secundária de Machico, participaram, entre os dias 19 e 22 de Novembro, no último encontro do projecto Erasmus+ “OCHAP – Our Culture and History Through Active Participative Méthods”, com os seus parceiros de Chipre, Grécia, Espanha, Letónia e Roménia.

No encontro, os professores apresentaram as actividades de sucesso realizadas nos diversos países durante o projecto, realizaram a avaliação e prepararam a divulgação dos resultados. Assistiram a aulas na escola anfitriã e participaram em visitas para conhecer o Património Mundial da UNESCO em Chipre nomeadamente as rendas de Lefkara, Cúrio e a dieta mediterrânica.

Como resultados do projecto, foram elaborados um álbum digital com o património mundial da UNESCO dos países do projecto, um álbum com tradições de Natal, Páscoa, casamentos e baptizados e ainda um guia metodológico com os diferentes métodos activos e participativos aplicados em actividades formais e não formais nas diversas escolas.

Este projecto com a duração de 24 meses, teve início em dezembro de 2017 e termina a 20 de dezembro de 2019.