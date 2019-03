Escola da APEL promove trail escolar

No âmbito da Prova de Aptidão Profissional da aluna Mara Vieira, do Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, a Escola da APEL irá promover um trail escolar, no dia 25 de Março, pelas 08h30. O evento consiste numa prova com aproximadamente 4 km e 187 metros de desnível positivo, percorrendo diversas ruas, veredas e escadarias à volta da escola.

A prova terá mais de 80 inscritos, incluindo alunos, docentes e não docentes do estabelecimento de ensino.

A actividade conta com a colaboração da Câmara Municipal do Funchal, da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, do Clube de Montanha do Funchal, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, da Doce Cereja Pastelaria e da AD - Automóveis Oficina.