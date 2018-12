Escola D. Lucinda Andrade entregou brinquedos para o CAT Aconchego

Cerca de cinquenta brinquedos foram hoje entregues na sede da Associação Causa Social pelo representante Eco-Escolas da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (EBSDLA), tendo por destinatários as crianças do Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Perigo da Madeira (CAT Aconchego). Os jogos de tabuleiro, peluches, carrinhos, bonecas, livros infantis e jogos didáticos foram recolhidos no último mês por aquele estabelecimento de ensino e constituem o produto do repto lançado pela coordenação Eco-Escolas daquela unidade de ensino a toda a sua comunidade educativa.

Porque, conforme referem os responsáveis por aquele programa de educação ambiental em implementação há mais de dez anos naquela escola da costa norte, ambiente e solidariedade são dois dos principais vectores do desenvolvimento sustentável e, deste modo, a reutilização de brinquedos usados pode fazer a diferença no Natal das crianças mais desfavorecidos.

A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade tem agendada já para o início de Janeiro nova campanha de recolha em favor das crianças do CAT Aconchego, desta vez de vestuário e calçado.