Engenheiro do processo do novo hospital da Madeira revela mensagem privada de Mário Pereira

Dírio Ramos, conhecido membro do PCP e engenheiro contratado pelo Governo Regional para trabalhar no processo do novo hospital da Madeira, acaba de revelar publicamente uma mensagem que diz ter recebido em 2016 do médico e ex-deputado do CDS, Mário Pereira, nomeado novo director clínico do Serviço de Saúde da Madeira conforme noticiou o DIÁRIO esta madrugada.

“Vejo nos jornais que Mário Pereira foi nomeado Director Clínico do SESARAM por Miguel albuquerque.Vejam a mensagem que Mário Pereira me mandou de Moscovo em 2016”, escreve Dírio Ramos na sua página de Facebook.

Resumindo, a suposta mensagem de Mário Pereira refere que o médico estaria na Praça Vermelha, na Rússia, e que lamentava o “insucesso do hospital”. Usando sempre termos amigáveis, a mensagem refere que só haverá dinheiro (€) para o hospital quando o PSD estivesse fora do governo.

A publicação de Dírio Ramos já originou reacções, incluindo de Leonel Nunes, ex-deputado e militante do PCP na Madeira.