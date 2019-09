Enfermeiros terão melhores condições no acesso a serviços e produtos de Oftalmologia

Na passada quarta-feira, dia 27 de Setembro, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) celebrou a assinatura dum protocolo com a empresa Alberto Oculista, que irá conceder aos enfermeiros “mais e melhares condições no acesso aos serviços e produtos apresentados por esta empresa, na área de oftalmologia”, dá conta uma nota do sindicato dirigida à imprensa.

Presentes pelo SINDEPOR, estiveram o Representante pela Madeira da Direcção Nacional, Evaristo Faria, e Óscar Ferreirinha, do Conselho Nacional.

“O aumento do tempo de serviço efectivo, associado ao desgaste e penosidade associados à profissão levam à perda de capacidades dos nossos profissionais e nesse sentido este protocolo irá permitir colmatar uma área tão sensível como a oftalmológica”, realça a mesmo nota, que transmite igualmente a “satisfação” de amas as partes pela celebração desta parceria que abrangerá todos os enfermeiros associados.

O SINDEPOR revela ainda que pretende estabelecer “outros protocolos, que possam proporcionar mais e melhores serviços à classe”.