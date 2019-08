Encontro de professores de Matemática da Madeira nos dias 5 e 6 de Setembro

A Associação de Professores de Matemática (APM), através do seu núcleo regional, realiza na próxima semana o encontro regional de professores de Matemática - MadeiraMat 2019 - envolvendo professores de todos os níveis de ensino (desde o primeiro ciclo até ao secundário).

O evento conta com a participação de investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade da Madeira e da Universidade de Lisboa, além de professores de cada um dos ciclos anteriormente referidos. Neste momento encontram-se inscritos cerca de 100 professores da RAM.

O encontro realizar-se-á na Universidade da Madeira, Campus Universitário da Penteada, nos dias 5 e 6 de Setembro e na sua abertura contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, da Vice-Reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.

Os trabalhos a realizar nesses dias envolvem sessões práticas, conferências plenárias e uma mesa redonda, cujo título é ‘Aprender Matemática com Tecnologia e Emoção’. Este encontro tem na sua essência a apresentação, discussão e reflexão de experiências e teorias de ensino-aprendizagem, por professores e investigadores, no sentido de contribuir para o conhecimento da profissão e permitir aos participantes fazer face aos desafios que lhe são colocados, quer na capacidade de acompanhar as constantes mudanças na sociedade, quer ao nível do desenvolvimento curricular. Assim, será dada particular importância às tecnologias em contexto de sala de aula, temática relevante e actual, mas paralelamente pretende-se reflectir acerca do papel das emoções na aula de matemática, enfatizando a dimensão social da aprendizagem.