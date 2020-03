Empresários encerram Miradouro do Cabo Girão e vários investimentos pela ilha

O acesso ao Miradouro do Cabo Girão está encerrado. O DIÁRIO contactou um dos empresários, que desenvolve actividade comercial naquele local, que confirmou o encerramento por iniciativa própria.

O empresário justifica a decisão com o facto de escassearem os clientes e de os trabalhadores terem pedido o encerramento, pelo facto de os clientes serem maioritariamente provenientes de países com transmissão comunitária da Covid-19.

O empresário, que disse falar também com base no que outros comerciantes lhe transmitiram, queixa-se de não ter havido qualquer contacto, que conheça, das Sociedades de Desenvolvimento ou da Direcção do Património, a esclarecer a questão do pagamento das rendas. Defende o empresário que deve haver uma suspensão dos pagamentos, sob pena de ficar em causa a continuidade das empresas.

O empresário em questão, em conjunto com alguns outros, tem negócios no Porto Moniz, em Câmara de Lobos, nos Reis Magos e na Eira do Serrado. Neste momento estão todos encerrados, excepto a Eira do Serrado, que fecha na próxima sexta-feira.

O DIÁRIO já contactou a Sociedades de Desenvolvimento e aguarda esclarecimentos.