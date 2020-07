Clube Naval de São Vicente ganha novo espaço de restauração

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, em representação do Presidente do Governo Regional, marcou presença na inauguração deste novo restaurante, que conta com 10 colaboradores.

“Este restaurante, num espaço nobre do concelho, apresenta um novo conceito, que irá, com certeza, contribuir para dinamizar a economia local, através da criação de mais um espaço de restauração, lazer e convívio, não só para residentes no concelho, como para visitantes e turistas.”

“Na actual conjuntura, estas iniciativas assumem uma importância ainda maior, porque é necessário potenciar o que é nosso, promover parcerias e trabalho em rede, e assim dinamizar a nossa economia. Assume, igualmente, importância primordial contribuir para uma maior coesão territorial, descentralizando e apostando num empreendedorismo fora dos concelhos mais populosos, assumindo, assim, um papel catalisador na atração de pessoas para os concelhos do Norte da nossa Ilha. E, por isso mesmo, o Governo Regional não podia deixar de marcar presença, demonstrando assim o seu apoio aos empresários regionais.”

Augusta Aguiar, endereçou ainda os parabéns pela iniciativa e desejou os maiores sucessos ao empresário Carlo Martins, aproveitando para agradecer "o seu papel não só empresarial, mas também o relevante papel social que assumiu junto da população mais vulnerável, nesta conjuntura marcada pela pandemia da COVID-19."

Finalizou, afirmando que o novo restaurante “tem tudo para ser um projecto vencedor, num concelho como São Vicente e numa localização privilegiada como esta. São Vicente pode continuar a contar com o apoio do Governo Regional.”