Empresa de Cervejas da Madeira alia-se às comemorações dos 600 anos com edição especial

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) aliou-se às comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago criando para o efeito a edição limitada de uma cerveja que evoca o achamento das ilhas.

Numa altura em que o principal produto comercializado pela ECM faz 50 anos de existência no mercado regional, a Coral, a empresa decidiu associar-se às comemorações dos 600 anos do achamento do arquipélago criando uma edição especial da cerveja.

“Acho que é uma data que deve ser comemorada e, dentro dessas comemorações, fizemos uma cerveja. Uma cerveja que é melhor no sentido de que é puro malte”, disse à Lusa o presidente do conselho de administração, Miguel de Sousa.

O responsável referiu que, apesar de ser uma edição limitada, a ECM não sabe se o tipo de cerveja criado irá, ou não, continuar a ser comercializado no futuro.

“Esta é uma cerveja especial que não vai ser comercializada toda a vida e vai ser bebida durante estes dois anos”, explicou, ressalvando que, dependendo do sucesso no mercado, possa continuar a ser produzida após 2020, ainda que sob outra marca.

Questionado sobre a aceitação do produto no mercado, Miguel de Sousa reconheceu que o investimento em publicidade acaba por limitar outro tipo de ações que poderiam permitir, também, outra visibilidade.

“É a diferença entre as pequenas empresas e as grandes empresas. Uma grande empresa pode fazer publicidade de um produto que nem sequer vende, ou que mal vende, ou que não tem sucesso, mas vão fazendo publicidade, mas uma pequena empresa não tem grande possibilidade de publicitar de forma a chegar a toda a gente um produto que é para um tempo de comemoração”, afirmou.

O que garante é que a edição especial tem “tido a procura que se pensava e, por isso, foi feita uma quantidade limitada”, acrescentou o presidente do conselho de administração.

A edição comemorativa tem uma produção de 268 mil garrafas, de 33cl, aproximadamente o mesmo número de habitantes do arquipélago da Madeira.

De acordo com a informação da ECM, a imagem de rótulo criada, em azul, transmite “a força e a garra do povo português, sendo a cruz da Ordem de Cristo o elemento característico desta edição limitada.