Empresa da Madeira presta homenagem às bordadeiras do concelho da Calheta

As bordadeiras do concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira, vão ser homenageadas no decurso do evento “Bordado com Engenho”, que decorre de 08 de fevereiro a 12 de março, no edifício da Sociedade dos Engenhos da Calheta.

“Trata-se de um reconhecimento público às 52 bordadeiras do concelho que se encontram em atividade e que estão identificadas no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM)”, refere a Sociedade dos Engenhos da Calheta, vincando que o objetivo é “reconhecer o trabalho” desenvolvido por estas mulheres em prol do bordado da Madeira, um dos produtos mais emblemáticos do arquipélago.

“Bordado com Engenho” decorre ao longo de um mês, nomeadamente nos dias 08 (abertura) 12, 19 e 26 de fevereiro e 06 de março, no engenho de cana-de-açúcar da vila da Calheta, onde terão lugar conferências e ‘workshops’, dando aos participantes a possibilidade de executar diversas tarefas relacionadas com aquelas atividades.

“Estes workshops estão abertos a toda a comunidade (turismo, escolas, centros sociais e público em geral) e têm um limite de 12 pessoas por sessão, sendo necessária inscrição prévia”, adverte a organização.

O evento começa com a inauguração da exposição “Fábrica Bordal vai à rua”, da responsabilidade da empresa Bordal - Bordados da Madeira, aberta ao público até ao dia 10 de março, onde se mostram as várias etapas do processo de fabrico e algumas peças de bordado.

A abertura de “Bordado com Engenho” ficará também marcada por um desfile de moda, com peças das estilistas Rita Pessanha e Ana Varela e manequins da HMP Fashion Agency, bem como pelas atuações dos grupos da Escola de Formação Musical da Casa do Povo da Calheta e da Associação Grupo de Folclore da Calheta.