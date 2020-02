O Governo Regional aprovou, esta tarde, a missão EMIR no Porto Santo 2020, nos períodos de 20 a 25 de Fevereiro (Carnaval), 9 a 13 de Abril (Páscoa), 23 a 29 de Junho (Festas de São João) e de 12 de Julho a 20 de Setembro (Verão) de 2020. De acordo com Eduardo Jesus, os encargos decorrentes da missão EMIR no Porto Santo 2020 estão estimados em 199.296 euros.

Na reunião de Conselho de Governo, que decorreu na Quinta Vigia, foi ainda aprovada a ampliação do Hotel Orquídea, até à capacidade máxima de 120 quartos/ 237 camas, através da construção de um novo edifício e seus equipamentos complementares. O acréscimo será levado a efeito na Rua 5 de Outubro, n.º 85 a 91 no Funchal, pela sociedade comercial, Town Hotels, Investimentos Turísticos, Lda.

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania vai conceder um apoio de e 108.880 euros à ASA – Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António.

Já a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma vai receber uma indemnização compensatória decorrente das actividades de interesse público que lhe estão confiadas pela Região Autónoma da Madeira no valor de 4.316.250 euros, referente a 2020.

Por fim, o engenheiro Manuel Ara Gouveia Gomes de Oliveira, Director Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, foi designado como representante do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira no Conselho Consultivo da Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos.