‘Emergência Médica’ irá receber mais de 300 congressistas

A Quinta do Lorde, situada no Caniçal, recebe amanhã a sessão de abertura do Congresso de Emergência Médica, que se realiza, pelas 10 horas. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá estar presente, e são esperados mais de 300 congressistas.

O Serviço Regional de Protecção Civil e o INEM-Instituto Nacional de Emergência Médica assinaram, em 2017, um protocolo de colaboração que tem por objectivo fomentar a cooperação entre as duas entidades, nos variados domínios da emergência médica pré-hospitalar.

Por conseguinte, o Serviço de Emergência Médica Regional da Madeira, organismo na dependência do SRPC, abraçou o desafio de, em parceria com o INEM, contribuir para a construção de mais uma ponte, organizando, pela primeira vez na Madeira, o Congresso Nacional de Emergência Médica Pré-Hospitalar, sob o lema “este mar que nos une”.

O evento decorre nos dias 15, 16 e 17 de Novembro. Terá a abertura na ilha da Madeira e o encerramento na ilha do Porto Santo. O programa foi idealizado de forma a garantir a maior abrangência possível.

Serão tratados vários temas, como a PCR, o trauma, as vias verdes, a catástrofe e as novas tecnologias ao serviço da emergência.

A realização de um exercício ‘Mass Rescue Operation’ a bordo de um navio (o Lobo Marinho), pela originalidade e elevada logística empenhada, é uma das principais actividades deste evento.