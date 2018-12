Eduardo Nunes deixa a Polícia Judiciária na Madeira

Eduardo Nunes vai deixar de ser o Coordenador da polícia Judiciária na Madeira, um cargo que assumiu em Fevereiro de 2013.

Como então lhe demos conta, foi sobretudo na Directoria do Sul, com sede em Faro, que Eduardo Nunes se notabilizou. Em Setembro de 2008, assumiu funções de coordenador na PJ de Faro, sucedendo a Gonçalo Amaral, autor do livro ‘Verdade ou Mentira’, entretanto afastado pelo ex-director nacional da PJ, Apílio Ribeiro, da investigação do caso Maddie McCann, desaparecida Na praia da Luz, em Lagos.

Eduardo Nunes foi também coordenador da Secção Regional de Investigação ao Tráfico de Estupefacientes e esteve empenhado no combate às redes de narcotráfico, em especial de haxixe proveniente de Marrocos.

O director cessante vai ser hoje recebido por Ireneu Barreto, pelas 11h15, para a apresentação de cumprimentos de despedida.

O Representante da República para a R.A.M. recebe também, pelas 10h30, a Associação do Corpo Consular, para cumprimentos de Boas Festas; Uma hora mais tarde, será a vez dos responsáveis dos serviços da República Portuguesa na Região Autónoma da Madeira, também para cumprimentos de Boas Festas.