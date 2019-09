Ecocartão que privilegia boas práticas ambientais entra em vigor em Outubro

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, sublinhou esta quarta-feira, após a Reunião de Câmara semanal, a aprovação por unanimidade do novo contrato para aluguer operacional de 78 viaturas de ligeiros de passageiros, comerciais e ligeiros de mercadorias para o Município do Funchal, com vigência entre 2020 e 2022, por um valor de 1,12 milhões de euros, tal como o DIÁRIO já tinha noticiado na edição impressa desta quinta-feira.

“É um contrato que permite substituir a actual frota que está neste momento em utilização pelo Município a partir do início do próximo ano, e permite poupar aos cofres do Município, quando comparado ao último contrato de aluguer de viaturas feito pelo PSD, um acumulado de cerca de meio milhão de euros até ao final da sua vigência, validando uma vez mais o modelo de contratação desta Autarquia, que privilegia os concursos públicos e a transparência na aquisição, com poupanças evidentes.”

Foi ainda apresentado, na reunião de hoje, o novo ecocartão da Câmara Municipal do Funchal, “que entrará em funcionamento já no próximo mês de outubro, nas escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário no Funchal. O ecocartão vai privilegiar as boas práticas ambientais em aspectos como a gestão dos resíduos sólidos urbanos, a separação de lixo e a poupança de água potável, entre outros.”

“Isto será feito através de um sistema de pontos, que ficarão acumulados no cartão, e que depois poderão ser trocados por vales de serviços da CMF, premiando quer o corpo docente, quer os alunos e os funcionários das escolas, com quem temos tido uma excelente relação. Veja-se, por exemplo, o caso do Projeto Educativo Municipal, que foi lançado esta semana, e que compreende uma forte componente de sensibilização ambiental, sendo que as escolas estão alinhadas com aquele que é o foco do Município em ter uma cidade mais sustentável e amiga do Ambiente, para todos aqueles que aqui vivem e trabalham, bem como para aqueles que nos visitam.”