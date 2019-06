“É um presidente de Câmara que não tem manias”, diz Albuquerque sobre Carlos Teles

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi, esta tarde, aos Prazeres, à V Semana das Sidras dos Prazeres, provar aquela bebida feita com pêros mas também distribuir elogios ao padre Rui Sousa e ao presidente da Câmara da Calheta e destacar o desenvolvimento turístico deste concelho.

A começar pelo fim, o chefe do executivo lembrou que a Calheta é já o quarto concelho com mais turismo na Madeira, com 43 hotéis e 600 alojamentos locais. “É notável o que este concelho conseguiu em poucos anos. Este trabalho tem sido feito pelo povo, pela população, pelos empresários, pelos agricultores e pelas autoridades locais”, referiu. O governante associou este resultado à acção de Carlos Teles na autarquia da Calheta, alguém que definiu como “um presidente de Câmara que não tem peneiras e não tem manias”. “Ao contrário de alguns que quando chegam ao poder deixam de conhecer o povo, o Carlos Teles mantém algo que é fundamental no exercício dos cargos políticos. É uma pessoa humilde, que está sempre disponível para estar com a população que representa e isso tem sido uma ajuda muito grande para as políticas que temos desenvolvido no concelho da Calheta”, descreveu.

As palavras de enaltecimento chegaram também ao padre Rui Sousa, que, a par da sua acção pastoral, com a Quinta Pedagógica dos Prazeres tem desenvolvido trabalho na área social e do património, designadamente na protecção de espécies vegetais, valorização dos produtos locais, costumes e etnografia.

Por fim, Albuquerque destacou o trabalho dos produtores das várias partes da ilha representados na Semana das Sidras dos Prazeres e prometeu apoio à valorização desta bebida. A este respeito, explicou que a Madeira já tem 10 pereiros/maceeiros registados no catálogo nacional das fruteiras, graças a um trabalho conjunto do Governo Regional, Universidade da Madeira e Associação de Agricultores.