“É a soma das atitudes individuais que faz a mudança”, diz Susana Prada

A Secretaria Regional do Ambiente deu mais um passo para a eliminação total dos copos de plástico e cartão das máquinas de café nos edifícios da Administração Pública, sendo, para já, o Edifício do Campo da Barca o primeiro onde os funcionários receberam chávenas de loiça.

Susana Prada entregou 500 chávenas aos funcionários do edifício. Cada funcionário, quando utilizar as máquinas de café, passa a usar a sua chávena, desfrutando de um desconto de cinco cêntimos.

A iniciativa de promover o uso de chávenas de loiça, em vez de copos de cartão de utilização única, foi viabilizada através da parceria com a empresa EquipVending – Exploração de Máquinas Automáticas Lda, e a Nestlé.

Segundo dados da empresa fornecedora, são utilizados anualmente mais de 25 mil copos de plástico descartáveis apenas no Edifício do Campo da Barca. “Estes dados são preocupantes, quando percebemos que esta quantidade de lixo está a prejudicar não só o nosso ambiente, mas também o nosso património. É fundamental mudar comportamentos, percepções e sensibilizar as pessoas para construir uma eco-consciência”, explica a governante, confiante de que serão com “estes pequenos passos que nos tornaremos todos mais conscientes e sensibilizados para a necessidade premente de eliminar o plástico das nossas rotinas e de reduzir o material que utilizamos. É a soma das atitudes individuais que faz a mudança”.