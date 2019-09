Dragagem do Porto do Funchal levanta dúvidas

‘Dragagem do porto levanta dúvidas’ é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, dia 16 de Setembro de 2019.

Num artigo de duas páginas saiba que a administração dos Portos da Madeira admite que o concurso para a dragagem do Porto do Funchal não foi claro quanto ao método de remoção de inertes, embora o objectivo tenha sido “alcançado”. Foi pago um valor elevado pelo tipo de procedimento usado na extracção.

Já como grande mancha gráfica surgem os ‘Fanatics’, claque afecta ao Marítimo que expressou a contestação de milhares de adeptos verde-rubros face a Carlos Pereira. A derrota do Marítimo em casa, desta vez com o Belenenses, por 3-1, colocou os adeptos contra o presidente do clube e a continuidade do treinador Nuno Manta Santos é discutida hoje. Noutro campo, neste caso na II Liga, o Nacional passou no ‘exame’ de Coimbra.

Na educação as ‘Salas do Futuro’ vão chegar a cinco escolas no próximo ano lectivo. Os ‘kits’ de robótica têm financiamento assegurado e o novo ano lectivo arranca hoje com milhares de volta às aulas. Já o conservatório e a universidade preparam cursos superiores profissionais em música.

Com a proximidade das eleições saiba nesta edição que revelar o sentido do voto vale multa de 100 euros. Lei eleitoral prevê sanções que podem chegar a dois anos de prisão.

Por fim, e não menos importante, há uma plataforma que põe turistas a comer em casa dos madeirenses. Juntar visitantes e locais é o objectivo da ‘Eat At a Local’s’, criada no continente e que será apresentada cá no final do mês.

