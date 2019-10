O Contra-Almirante João Dores Aresta é o novo Comandante Operacional da Madeira (COM), substituindo o Major-General Carlos Perestrelo, afastado do cargo na sequência das notícias, avançadas pelo DIÁRIO nas edições de 23 e 24 de Outubro, que davam conta do disparo de salvas por civis, nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra.

Depois de analisar com “urgência” a situação, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, confirmou ao DIÁRIO fonte da instituição, já empossou o novo COM, que chega à Região ao final da tarde de hoje.

O contra-almirante Dores Aresta estava actualmente no Comando Conjunto para as Operações Militares, em Oeiras.