A Câmara Municipal do Funchal está a instalar um ‘Dog Park no jardim público da Ajuda, uma infra-estrutura que será amanhã inaugurada.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, a abertura oficial do novo espaço de lazer para animais será assinalada com a presença do presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, amanhã, quinta-feira, pelas 11 horas.