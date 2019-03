Doente internado fugiu do Hospital dos Marmeleiros

O Serviço Regional de Saúde da RAM (SESARAM,E.P.E.) informa, através de um comunicado de imprensa, a ausência de um utente internado no Hospital dos Marmeleiros.

“Trata-se de um utente autónomo, sexo masculino, com cerca de 55 anos, que deu entrada Serviço de Urgência Hospitalar no dia 2 de Março e que, posteriormente, veio a ser internado no Hospital dos Marmeleiros. No dia 5 de Março, pelas 18h:30, ausentou-se do serviço hospitalar sem informar os profissionais”, revela.

Perante a situação, adianta que foram acionados todos os meios necessários e seguido o protocolo usado nestes casos, tendo sido contactada a família e dado o alerta às autoridades competentes que tomaram conta da ocorrência.