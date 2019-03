Divulgado programa da visita de D. Nuno Brás ao Porto Santo

O Bispo do Funchal vai efectuar uma visita pastoral ao Porto Santo, entre os dias 27 e 31 de Março.

A diocese disponibilizou, hoje, na sua página da internet o programa da visita de cinco dias à Ilha Dourada.

No mesmo documento, D. Nuno Brás deixou uma mensagem aos porto-santenses, dizendo que esta visita “mais do que uma obrigação”, é “vontade de estar convosco, de vos conhecer e conhecer as várias realidades humanas e cristãs em que decorre a vossas vida”.

“Partilhamos a fé. É importante que o vosso Bispo partilhe também convosco a vida”, sublinhou.