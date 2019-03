Dívida global da Madeira ascendia a 5.190 milhões de euros no final de 2018

No final do ano transacto, a dívida global da RAM ascendia a 5.190 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 1.446 milhões de euros face ao observado no final de 2012 e de 128 milhões de euros face aos valores de 31 de Dezembro de 2017.

De acordo com Boletim da Dívida da Região Autónoma da Madeira (RAM), a dinâmica evidenciada no 4.º trimestre de 2018 é marcada por uma diminuição global, em termos homólogos, evidenciando-se, inclusivamente trajectórias descendentes, face ao ano anterior em todos os subconjuntos incluídos na dívida global das entidades públicas da RAM, com excepção da dívida directa da Administração Pública Regional.

Ao nível da Administração Regional verificou-se um aumento da dívida directa/financeira, contrabalançada por uma diminuição da dívida comercial. Concretamente, ao nível da Administração Regional, a dívida directa aumentou cerca de 134 milhões de euros, circunstância que é decorrente da estratégia que está a ser levada a efeito e que passa pela centralização dos novos financiamentos na Administração Regional, que depois transfere os fundos para as demais entidades incluídas no perímetro de consolidação.

Embora sem efeito na dinâmica de diminuição da dívida global da Região, a dívida na óptica de Maastricht diminuiu 70 milhões de euros em comparação com o trimestre anterior e cerca de 57 milhões em termos homólogos, em virtude da redução da divida nas Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR e da redução da dívida não financeira do Governo Regional associada a acordos de regularização de dívida.

Globalmente, os valores apresentados reflectem uma trajectória marcada por um processo de ajustamento contínuo e consistente, reflexo da sustentabilidade das finanças públicas da Região.