Directora do SEF na Madeira apresentou cumprimentos ao Presidente da Assembleia

A recém-nomeada Directora Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reuniu-se esta manhã com José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), para a apresentação dos habituais cumprimentos.

Desde a sua nomeação, no início desde mês, que Olinda Araújo Chaves tem vindo a apresentar-se às várias entidades regionais, isto numa fase em que ainda está a inteirar-se “do estado actual das comunidades estrangeiras residentes”, conforme referiu ao DIÁRIO à saída deste encontro. Embora ainda possa ser prematura qualquer análise mais profunda do estado actual do SEF na Madeira, a nova Directora Regional fez questão de salientar que “não há nenhum problema de maior com a integração dos cidadãos estrangeiros na Região”.