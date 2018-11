Direcção Regional da Educação organiza amanhã a ‘III Conferência Diversidades’

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, organiza amanhã, 20 de Novembro, pelas 9h30, a III Conferência Diversidades, na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal.

A Revista Diversidades, publicada ao longo dos últimos 15 anos, é uma publicação electrónica semestral, da Direcção Regional de Educação, que tem como objectivo disponibilizar ao público em geral conhecimento actual, bem como acções e práticas realizadas no âmbito da Educação.

Esta publicação pretende fomentar o debate científico e profissional, o intercâmbio de ideias, assim como difundir as opiniões de especialistas que proporcionem melhorias ao nível das práticas educativas e formativas. Paralelamente, pretende informar e divulgar estudos e projectos de investigação-ação, desencadeando um espaço de comunicação e de debate de ideias oriundas dos diferentes organismos da sociedade.

Esta III Conferência Diversidades reúne quatro convidados e participantes para debater a temática Inovação em Educação. Do programa constam as comunicações ‘Competências para bem suceder no século XXI’, de Filipa Cláudia Luís, psicóloga e investigadora em Educação, e ‘As Ciências da computação na Região Autónoma da Madeira’, de Rodolfo Pinto, docente do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas.

A Embaixadora eTwinning na Região Autónoma da Madeira, Rosa Luísa Gaspar, apresentará a comunicação ‘eTwinning - reinventar a escola - preparar a mudança’, e Elsa Fernandes, Vice-Reitora da Universidade da Madeira, debruçar-se-á sobre ‘Os desafios da criação de Ambientes de Aprendizagem inovadores’.

Haverá ainda espaço para uma demonstração do robô Cubetto, destinado a crianças com idades entre os 3 e os 7 anos, que ensina conceitos de computação de uma maneira muito divertida.

Este evento contará com a presença do Director Regional de Educação, Marco Gomes, entre outras entidades.