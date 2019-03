Dificuldades das farmácias da Madeira são iguais às do resto do País

Paulo Cleto Duarte está na Madeira a dinamizar a recolha de assinaturas para a Petição à Assembleia da República ‘Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS’, o que inclui os serviços de saúde da Madeira e dos Açores. O Presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF) visitou hoje quatro farmácias: Farmácia Penha D’Águia, em Porto da Cruz, Machico; Farmácia Solanja, em Santana; Farmácia do Faial, em Faial, Santana; e Farmácia Cunha, em São Jorge, Santana.

Nenhuma das farmácias visitadas integra as 11 que, na Madeira, são alvo de penhora ou de processo de insolvência, mas são instituições que vislumbram dificuldades no horizonte. A petição à Assembleia da República pressupõe sugestões concretas, por parte da ANF, para que ganhem os doentes e as próprias farmácias.

Paulo Cleto Duarte explicou ao DIÁRIO ter constatado que as dificuldades das farmácias das zonas mais isoladas da Madeira e deprimidas demograficamente enfrentam problemas muito semelhantes aos do território continental, em idênticas circunstâncias.

Ora, o que a ANF entende é que deve ser alargado o conjunto de serviços a prestar pelas farmácias, o que beneficiará a população, por passar a dispor de mais serviços de proximidade (por exemplo, dispensa de alguns medicamentos até agora de distribuição exclusiva nos hospitais).

São populações que já perderam muito, como correios e bancos e não devem perder as farmácias. Mas, para isso, é necessário que sejam financeiramente saudáveis.

Paulo Cleto Duarte diz que, ao nível de serviços, as farmácias portuguesas têm um elevado nível, entre os melhores da Europa, mas no que diz respeito às margens do negócio estão entre as mais baixas, só sendo ultrapassadas pelas da Roménia.

No entanto, a ANF entende não haver condições económicas e sociais para aumento de preços. Por isso, o que solicita é o alargamento da sua base de negócio. Essa é uma das condições importante para que as farmácias consigam manter “exactamente o mesmo acesso e qualidade de serviço” em todo o território, não havendo mais qualidades nas que se situam nos grandes centros urbanos e menor nos meios despovoados e rurais.