DIÁRIO estreou o serviço de transporte da UBER na Madeira

A reportagem do DIÁRIO experimentou ontem o novo serviço da Uber na Madeira. Entre as 13 e as 14 horas fizemos dois trajectos, um em cada sentido, entre os Piornais e a Praça do Mar. Em ambos os casos, foram estreias absolutas dos dois condutores, ambos luso-venezuelanos e ambos com viaturas novas alugadas à operadora, levantadas ontem de manhã no Porto do Caniçal.

No sentido Piornais-Praça do Mar o valor debitado foi de 5,73 euros. Já no trajecto inverso o preço cobrado foi de 7,74 euros. A distância percorrida rondou os 5 km em cada sentido, e em ambos os casos a viagem demorou cerca de 10 minutos.

