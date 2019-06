Dia Mundial dos Oceanos celebrado com inauguração do mural ‘O Lobo Marinho’ de Bordalo II

A inauguração do mural ‘O Lobo Marinho’, do artista Bordalo II, marcada para amanhã, 8 de Junho, às 17 horas, na Baía de Câmara de Lobos, pelo presidente do Governo Regional, servirá para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos que têm sido afectados anualmente por mais de oito milhões de toneladas de plástico.

Cada vez mais sensível a esta questão, o Governo Regional tem como prioridade zelar pela qualidade do mar da Madeira, combatendo qualquer tipo de poluição, através de uma estratégia bem definida, com a aposta na “educação e na sensibilização ambiental”, e ainda na implementação de medidas que visam “plástico zero” na Administração Pública, até final deste ano.

Segundo nota da presidência do Governo Regional, o executivo vai ainda investir na melhoria das redes de esgotos e em infraestruturas de tratamento de águas residuais, como são casos as ETAR de Camara de Lobos e do Curral das Freiras.

Lembre-se ainda que todo este investimento tem resultado na melhoria substancial da qualidade das águas balneares.

Nesta campanha de limpeza, participaram 35 entidades, mobilizando várias centenas de pessoas (bombeiros, escolas de mergulho, clubes, associações, escolas e anónimos), tendo-se organizado limpezas no fundo do mar e em praias

Foram recolhidas quatro toneladas de lixo (redes, pneus, baldes, ferros e plásticos vários).

Muito do material recolhido é utilizado pelo artista na construção deste mural e de outra obra de arte para a Praça do Mar.

Artur Bordalo tem 150 obras ‘Trash Animals’ em 23 países.